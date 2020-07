Jesolo, il pullman dei migranti va via al grido di «bruciateli» (Di sabato 18 luglio 2020) Leggo cose orribili sugli extracomunitari mentre ci si dimentica della dottoressa libanese morta a Mira e dei tanti, almeno dieci, stranieri caduti sul fronte italiano della lotta alla contagio. Tra ... Leggi su corrieredelveneto.corriere

JESOLO (VENEZIA) Sarà anche rintracciabile, dove vada però nessuno lo sa - non il presidente Veneto della Croce Rossa che pure era lì, non il sindaco di Jesolo – però ci va in incognito, accompagnato ...

CAVARZERE (VENEZIA) «Turisti a Jesolo, positivi a Cavarzere. Noi diciamo no». Lo striscione comparso venerdì pomeriggio al sit-in di protesta organizzato a Cavarzere, nel Veneziano, per l’arrivo da Je ...

