Incendio nella cattedrale di Nantes, fiamme circoscritte (Di sabato 18 luglio 2020) PARIGI (ITALPRESS) – E' stato circoscritto il violento Incendio sviluppatosi poco prima delle 8 di questa mattina all'interno della cattedrale gotica di Nantes, in Francia. A riferirlo – come riportato dai media francesi – il Dipartimento dei pompieri della Loira Atlantica. Secondo una prima ricostruzione fornita dal capo dei vigili del fuoco Laurent Ferlay e riportata dal quotidiano Le Monde, l'Incendio si sarebbe propagato in un punto della chiesa dove è presente un antico e grande organo andato completamente distrutto. La piattaforma sul quale è posizionato l'organo ha subito gravi danneggiamenti tanto da rischiare il crollo. Più di 100 i pompieri impegnati nel domare il rogo. La prima chiamata era giunta alla centrale operativa alle 7,44 di questa mattina e già il ... Leggi su liberoquotidiano

