Il Milan ne fa cinque al Bologna e torna a -1 dalla Roma (Di sabato 18 luglio 2020) Il Milan non si ferma. Dopo la vittoria contro il Parma per 3-1, la formazione di Pioli vince ancora e si porta a -1 dalla Roma. A farne le spese il Bologna di Mihajlovic sconfitto per 5-1 al termine di una partita senza storia e decisa dalle reti di Saelemaekers, Calhanoglu, Bennacer, Rebic e Calabria. Sin dai primi minuti di gioco il Milan sfrutta la catena di sinistra: all'8' Rebic lancia Theo Hernandez che calcia e trova l'opposizione di Skorupski. Ma all'10' il portiere polacco non può nulla per evitare l'1-0 rossonero: si ripete lo scambio tra Rebic e Theo Hernandez, l'ex Real Madrid crossa in area e trova Saelemaekers che col mancino mette in rete. La prima mezz'ora di gioco è un incubo per la retroguardia del Bologna: al 14' il solito Rebic pesca in area ... Leggi su iltempo

