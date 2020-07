Howard: la vita, le parole debutterà in anteprima esclusiva su Disney+ (Di sabato 18 luglio 2020) Disney+ ha annunciato che il documentario originale Howard: la vita, le parole debutterà in anteprima esclusiva sulla piattaforma di streaming venerdì 7 agosto 2020. Il film, presentato per la prima volta al Tribeca Film Festival nel 2018, segue l’avvincente storia di vita di Howard Ashman, paroliere del premio Disney Legend nonché vincitore del premio Oscar®. Diretto da Don Hahn (La Bella e la Bestia), Howard: la vita, le parole è la storia mai raccontata di Howard Ashman, il brillante paroliere dietro a classici Disney come Aladdin, La Bella e la Bestia, La Sirenetta e creatore di musical tra ... Leggi su quotidianpost

Howard - La vita, le parole 2018

Howard - La vita, le parole è un film di genere Documentario del 2018 diretto da Don Hahn con Howard Ashman e Jeffrey Katzenberg. Durata: 92 min. Paese di produzione: USA.

