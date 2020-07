Francesco Monte debutta come cantante: tra i fan anche Belén (Di sabato 18 luglio 2020) Francesco Monte torna alla luce della ribalta del gossip italiano, questa volta lo fa in versione di cantante. Dopo la strabiliante esperienza a Tale e Quale show, che ha lasciato tutti stupefatti per le doti canore del modello ed ex tronista di Uomini e Donne, ora realizza uno dei suoi sogni nel cassetto. Il nuovo singolo è stato accolto con grandissimo affetto e apprezzamento tanto dai fan quanto dai numerosi colleghi del mondo dello spettacolo, tra i quali spunta proprio lei. Francesco Monte cantante Francesco Monte ha lanciato il singolo Siamo già domani, realizzando il suo sogno di diventare cantante. La canzone ha raccolto un grande apprezzamento da parte di colleghi, amici e fan. Un sogno che coltivava fin ... Leggi su thesocialpost

