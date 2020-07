ERICE: IL GIP CONFERMA IL DIVIETO PER I TOSCANO, LA BATTAGLIA DEI RICORSI (Di sabato 18 luglio 2020) Una decisione che appariva scontata quella del Gip Caterina Brignone di riCONFERMAre alla Sindaca di ERICE Daniela TOSCANO il DIVIETO di dimora a ERICE e Trapani; scontata anche perché c’era stato il precedente del fratello Massimo. Anche in quel caso c’era stata la CONFERMA del provvedimento di DIVIETO di dimora. Provvedimenti che erano apparsi molto attenuati rispetto alla... L'articolo ERICE: IL GIP CONFERMA IL DIVIETO PER I TOSCANO, LA BATTAGLIA DEI RICORSI puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

