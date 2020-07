Disarma 4 agenti e scappa armato fino ai denti. Arrestato Rambo della Foresta Nera (Di sabato 18 luglio 2020) Germania, finita la caccia all’uomo, Arrestato il Rambo della Foresta Nera. Era fuggito nei boschi – armato fino ai denti – dopo aver Disarmato quattro agenti. Ha dell’incredibile la storia di Yves Rausch, il trentunenne in fuga nella Foresta Nera dopo aver Disarmato quattro agenti a Oppenau, in Germania. I media tedeschi seguono con particolare attenzione la fuga del Rambo della Foresta Nera, come è stato ribattezzato. La sua fuga è durata ben cinque giorni, poi si è conclusa con l’arresto da parte delle ... Leggi su newsmondo

