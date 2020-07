Dal Veneto alla Sicilia esplode il bubbone degli stranieri positivi. Zaia: vanno fermati alle frontiere (Di sabato 18 luglio 2020) Il Veneto, che aveva reagito alla pandemia ottimamente, è adesso la regione con l’indice di contagio più alto. Colpa dei focolai riconducibili a stranieri. Lo dice il governatore Zaia con rammarico: “Sta succedendo quello che si sperava non accadesse, ma che avevamo a più riprese paventato potesse essere un grave pericolo: cittadini stranieri rappresentano il focolaio più grande registrato in Veneto dalla fine del lockdown, con decine di positivi e numeri che possono ancora crescere. In questa situazione già preoccupante, si verificano poi vere e proprie gravissime illegalità, con positivi asintomatici che si rendono irreperibili ai ... Leggi su secoloditalia

