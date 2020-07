Cristiano Ronaldo, la bomba dalla Spagna: "Addio Juve, accordo con il fondo arabo". Dove va? Impensabile (e cifre mai viste) (Di sabato 18 luglio 2020) Una bomba sul calcio europeo: Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a lasciare la Juventus e accasarsi al Newcastle. La notizia è lanciata con grande enfasi dallo spagnolo Don Balon. Ma cosa potrebbe convincere il 35enne portoghese a scegliere un club dal blasone e dallo status tecnico non paragonabile a nessuna delle squadre in cui CR7 ha militato in carriera? Semplice, i soldi, una montagna di soldi. dalla Spagna si parla di "patto riservato" tra Ronaldo e il fondo sovrano dell'Arabia Saudita prossimo all'acquisto dei bianconeri inglesi. cifre altissime e top secret per un biennale con clausola di uscita dopo un solo anno, viste le incognite tecniche del progetto. In realtà, ... Leggi su liberoquotidiano

WinamaxSport : Personne : Cristiano Ronaldo : - OptaPaolo : 7 - Alexis #Sánchez ha preso parte a sette gol dalla ripresa del campionato (una rete, sei assist), meno solo di Cr… - SkySport : Serie A, anticipo di vacanze per Cristiano Ronaldo e altri calciatori del campionato. FOTO - ninnibera : RT @Ruttosporc: ULTIM'ORA - Cinque giorni che sulla gazzetta non inventano un nuovo record per Cristiano Ronaldo, è record! - HighlanderLa : RT @TeamCRonaldo: Young Cristiano Ronaldo ??! -