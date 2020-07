Comune e Acea inaugurano nuova illuminazione Arco di Costantino (Di sabato 18 luglio 2020) Roma, 18 lug. (Adnkronos) - La sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato questa sera - insieme all'Amministratore Delegato di Acea Giuseppe Gola, alla Direttrice del PArco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo e alla Presidente dell'Associazione Stampa estera Trisha Thomas - la nuova illuminazione artistica dell'Arco di Costantino. Dopo la rappresentazione di danza del Corpo di Ballo del Teatro dell'Opera di Roma diretto da Eleonora Abbagnato e l'esibizione della Banda musicale della Polizia Locale di Roma Capitale, la sindaca ha ribadito l'importanza della collaborazione tra Acea e Roma Capitale che, nelle ultime settimane, ha visto illuminare tanti luoghi storici della Capitale. "Da stasera avvolgiamo con una rinnovata luce anche ... Leggi su iltempo

