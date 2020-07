Azzolina apre al dialogo con i sindacati ma conferma: in classe il 14 settembre (Di sabato 18 luglio 2020) sindacati tornano a chiedere un intervento straordinario per garantire le risorse necessarie per la riapertura in sicurezza. Prima emergenza un corpo docenti adeguato a riorganizzare le attività e a ... Leggi su tg.la7

Sindacati tornano a chiedere un intervento straordinario per garantire le risorse necessarie per la riapertura in sicurezza. Prima emergenza un corpo docenti adeguato a riorganizzare le attività e a ...

Azzolina: "Anche musei, cinema, archivi e teatri saranno utilizzati come classi"

Li ho visti e ho detto che sono pronta a fare tutti i tavoli che vogliono. Sono due settimane - ha detto Azzolina - che aspetto che si apra il tavolo per il protocollo di sicurezza. Siamo qui per ...

