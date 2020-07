Ancora un incidente con il monopattino: ragazzo perde il controllo del mezzo e cade in terra: ricoverato (Di sabato 18 luglio 2020) Un altro incidente, senza gravi conseguenze, ha visto coinvolto la notte scorsa in via Sidoli a Milano un giovane alla guida di un monopattino elettrico. Secondo la ricostruzione della Polizia ... Leggi su leggo

horusarcadia : @enricoparenti2 ah, perchè pensate ancora che sia tutto casuale,..un incidente? - AlessandraPiol2 : RT @Acidelius: Chi ha creduto alla storiella dell'incidente di Notre-Dame non ha ancora capito il disegno che c'è dietro - pizzi_cristina : RT @Acidelius: Chi ha creduto alla storiella dell'incidente di Notre-Dame non ha ancora capito il disegno che c'è dietro - Maxxxibb3 : RT @Acidelius: Chi ha creduto alla storiella dell'incidente di Notre-Dame non ha ancora capito il disegno che c'è dietro - tangueirablue : RT @Acidelius: Chi ha creduto alla storiella dell'incidente di Notre-Dame non ha ancora capito il disegno che c'è dietro -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora incidente Ancora un incidente a Vinchiaturo, un ferito trasportato in ospedale Il Quotidiano del Molse Ponte di Genova fuori norma, verso il limite di 70km all’ora

Gli addetti ai lavori lo sanno già da quando i monconi del vecchio ponte dovevano essere ancora demoliti (si veda Il Sole 24 ... pare finito e Aspi non chiederà una manleva per eventuali incidenti ...

Incidente stradale a Foggia: morta bambina di 9 anni

Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente rimane ancora ignota, ma i carabinieri di Fiumicino si sono già mobilitati per ricercare possibili immagini riprese in qualche telecamera di ...

Gli addetti ai lavori lo sanno già da quando i monconi del vecchio ponte dovevano essere ancora demoliti (si veda Il Sole 24 ... pare finito e Aspi non chiederà una manleva per eventuali incidenti ...Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente rimane ancora ignota, ma i carabinieri di Fiumicino si sono già mobilitati per ricercare possibili immagini riprese in qualche telecamera di ...