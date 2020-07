Zingaretti era il leader del «mai con i cinque stelle», ora vive all’ombra di Conte (Di venerdì 17 luglio 2020) «Figuratevi un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, un visino di melarosa, una bocchina che rideva sempre e una voce sottile e carezzevole come quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa». Ricordate Pinocchio e l’Omino di burro, il mellifluo cocchiere che invoglia a salire sul suo carro? Potesse tornare in terra, oggi Carlo Collodi potrebbe facilmente riconoscere in quel “visino di melarosa” addirittura un partito politico importante come il Partito democratico, sempre pronto a “raccomandarsi al buon cuore della padrona di casa” con il suo fare sin troppo educato, come quei calciatori che chiedono scusa all’avversario appena lo toccano. L’Omino di burro smussa, leviga, media, comprende, non affonda, aggiusta, ricompone, lascia fare: si affida, soprattutto. ... Leggi su linkiesta

