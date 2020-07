Un nuovo focolaio a Savona. Toti: «La circolazione del virus c’è ancora» (Di venerdì 17 luglio 2020) Anche se da parte di alcuni politici è arrivata una richiesta di liberi tutti perché l’emergenza è finita, i dati costringono esponenti della stessa coalizione a prendere strade ben diverse. È il caso di Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, che ha parlato di circolazione ancora attiva del Coronavirus dopo l’individuazione di un nuovo focolaio a Savona. Tutto è partito da un ristorante e per il momento ci sono 18 persone contagiate (tra cui il centroboa della Pro Recco e della Nazionale italiana di pallanuoto Matteo Aicardi. LEGGI ANCHE > Rt sopra 1 in sei regioni per focolai «perlopiù importati dall’estero» ma «criticità bassa» Per il momento sono stati ... Leggi su giornalettismo

