Tuscolano | mezzo Ama in fiamme | nessun ferito

Roma – Una spazzatrice di proprieta' di Ama, la municipalizzata che si occupa dei rifiuti a Roma, e' andata a fuoco alle 16 circa in via Delia 52, nella zona del Tuscolano. nessuna persona e' rimasta coinvolta. Le cause dell'incendio sono imprecisate. Sul posto i Vigili del fuoco.

Grave incidente su via Appia Nuova, motociclista di 51 anni gravemente ferita

Grave incidente su via Appia Nuova all'altezza del chilometro 17, all'uscita del tunnel e nei pressi dell'imbocco della via dei Laghi in direzione Roma centro. Stando a quanto si apprende, una donna d ...

