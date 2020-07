Tunisia, condannata a sei mesi per un post “blasfemo” (Di venerdì 17 luglio 2020) La blogger tunisina Emna Chargui è stata condannata in primo grado a sei mesi di carcere per aver condiviso, il 2 maggio, sul suo profilo Facebook la “Sura del Corona”, un post ironico in cui, nella forma che richiamava un verso del Corano, c'era scritto che il Covid-19 proveniva dalla Cina e che era necessario lavarsi le mani. Il 6 maggio, nel primo interrogatorio, le era stato chiesto di tutto, dalla sua fede alla recente comparsa di eventuali disturbi mentali fino a domandarle se avesse (...) - Mondo / Censura, Repressione, , Tunisia, Blasfemia Leggi su feedproxy.google

agoravoxitalia : Tunisia, condannata a sei mesi per un post “blasfemo” - AgoraVox Italia - NicMarche : RT @UAAR_it: #Tunisia, blogger Emna Chargui condannata a 6 mesi per 'istigazione all'odio religioso': aveva osato condividere una poesia ir… - maxbass82 : RT @RiccardoNoury: Tunisia, condannata a sei mesi per un post “blasfemo” - Carmela_oltre : RT @RiccardoNoury: Tunisia, condannata a sei mesi per un post “blasfemo” - clarissa_gmai : RT @UAAR_it: #Tunisia, blogger Emna Chargui condannata a 6 mesi per 'istigazione all'odio religioso': aveva osato condividere una poesia ir… -

Ultime Notizie dalla rete : Tunisia condannata Tunisia, condannata la blogger che scherzava sul Corano La Repubblica Stupro alla discoteca Factory: romeno condannato a 6 anni e 8 mesi di carcere

Gabriel Rap Razvan era accusato di violenza sessuale di gruppo. Lo stupro avvenne nel maggio 2019 in uno sgabuzzino: la vittima fu una etiope di 21 anni Stupro alla discoteca Factory di Roma Nord: si ...

Blogger tunisina in carcere per la satira sul Covid-19

TUNISI. Condanna a sei mesi di carcere per la blogger tunisina Emna Charqui, riconosciuta colpevole di di «incitamento all'odio tra religioni» da una corte di Tunisi. Due mesi fa, su Facebook, aveva c ...

Gabriel Rap Razvan era accusato di violenza sessuale di gruppo. Lo stupro avvenne nel maggio 2019 in uno sgabuzzino: la vittima fu una etiope di 21 anni Stupro alla discoteca Factory di Roma Nord: si ...TUNISI. Condanna a sei mesi di carcere per la blogger tunisina Emna Charqui, riconosciuta colpevole di di «incitamento all'odio tra religioni» da una corte di Tunisi. Due mesi fa, su Facebook, aveva c ...