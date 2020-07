Temptation Island: gesto shock di Ciavy (Di venerdì 17 luglio 2020) gesto inaspettato di Ciavy che dopo la fine della sua avventura a Temptation Island ha fatto una mossa su social che non è passata inosservata. Ciavy e Valeria sono stati sicuramente una delle coppie che in queste prime puntate di Temptation Island ha attirato su di sé l’attenzione del pubblico. Lui che entra nel gioco e dopo meno di due ore già rivelato alle tentatrici di non amareArticolo completo: Temptation Island: gesto shock di Ciavy dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Mauxa : #TemptationIsland cosa è successo in puntata, la crisi delle coppie rimaste - zazoomblog : Temptation Island 2020 Ciavy: Esco più forte di prima. Sono deluso da Valeria Liberati - #Temptation… - clikservernet : Temptation Island, Pietro Dalle Piane e le rivelazioni su Antonella Elia: “È arida e asessuata” - Noovyis : (Temptation Island, Pietro Dalle Piane e le rivelazioni su Antonella Elia: “È arida e asessuata”) Playhitmusic - - reeamontenegro : io se cerco il mio trovo solo Andrea di Temptation island -