Suoni Controvento | AUCMA svela due appuntamenti

Quarta edizione per Suoni Controvento: il festival estivo di arti performative andrà in scena dal primo agosto al 6 settembre e svela due degli appuntamenti del cartellone 2020 Torna dal primo agosto al 6 settembre Suoni Controvento, il festival estivo di arti performative di caratura nazionale in scena nei suggestivi luoghi del Monte Cucco, giunto alla quarta edizione…

