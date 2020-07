Sindrome da accento straniero, l’esperto Cnr sul caso di Padova: “Il cervello umano è variabile” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Il caso di Padova rappresenta una ulteriore prova dell’incredibile variabilità del cervello umano”. Così Antonio Cerasa, neuroscienziato del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), ha commentato con l’AGI il caso di un paziente del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova, a cui è stata diagnosticata la Sindrome da accento straniero a seguito di una lesione cerebrale. “Quello che è importante sottolineare – prosegue l’esperto – è che non si tratta dell’acquisizione di una nuova lingua, quanto piuttosto di una serie di caratteristiche che portano il paziente a formulare le espressioni linguistiche con ... Leggi su meteoweb.eu

GPiziarte : RT @LaStampa: Il primo caso in Italia della 'Sindrome da accento straniero' è stato registrato in un paziente che, risvegliato dopo una les… - LaStampa : Il primo caso in Italia della 'Sindrome da accento straniero' è stato registrato in un paziente che, risvegliato do… - CM_Memorabili : Sindrome dell’accento straniero: italiano subisce un ictus e inizia a parlare slavo - cafifal : RT @fanpage: L'uomo è italiano e ha 50 anni. Che cosa è la 'Sindrome dell'accento straniero' - ZingaroIl : RT @fanpage: L'uomo è italiano e ha 50 anni. Che cosa è la 'Sindrome dell'accento straniero' -