Scuola, sindacati ad Azzolina: «Mancano spazio e docenti» (Di venerdì 17 luglio 2020) Il ritorno a Scuola a settembre è tutt’altro che certo. E questo a causa dei ritardi della ministra Lucia Azzolina. A denunciarlo i sindacati che ieri mattina unitariamente hanno aggiornato la situazione a meno di due mesi dalla riapertura delle scuole, chiuse a marzo per la pandemia. Per Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams Mancano spazi e soprattutto personale per riaprire in sicurezza mentre le «Linee guida» finalmente partorite dal governo sono generiche e il … Continua L'articolo Scuola, sindacati ad Azzolina: «Mancano spazio e docenti» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

DaniloToninelli : Dopo le solite chiacchiere di Salvini, oggi ad attaccare la scuola sono i sindacati. Mentre noi continuiamo a lavor… - fattoquotidiano : Rientro a scuola, i sindacati: “Non ci sono le condizioni per ripartire a settembre”. Azzolina: “Si riaprirà regola… - Mov5Stelle : Ormai non passa giorno senza che qualcuno non si svegli la mattina e decida di attaccare polemicamente il governo s… - Paroledipaola : RT @Pinucci63757977: La #Cgil e tutti gli altri sindacati della scuola farebbero bene ad urlare a voce bassa: hanno tirato la volata al m5s… - mariavenera2 : RT @GruppoFISenato: 'Oggi i rappresentanti dei lavoratori del comparto scuola denunciano l'incapacità del governo nel garantire l'avvio in… -