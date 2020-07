Salvo Sottile furioso con i vertici della Rai, lo sfogo: “Messo da parte perché…” (Di venerdì 17 luglio 2020) Salvo Sottile fuori dai palinsesti Rai Nel pomeriggio di giovedì 16 luglio 2020 a Roma sono stati presentati i palinsesti autunnali 2020/2021 della Rai. Tutte le indiscrezioni che sono circolate in questi ultimi giorni non sono state confermate, anzi ci sono delle new entry inattese e delle esclusioni clamorose. Tra gli addii anche Salvo Sottile che, dopo quattro anni alla guida di Mi manda Raitre i vertici di Viale Mazzini lo hanno fatto fuori. Oltre a lei anche Elisa Isoardi, Lorella Cuccarini e Caterina Balivo. Una vera e propria doccia fredda per il giornalista siciliano che non si aspettava minimamente una decisione del genere. Tuttavia Sottile ha accettato l’iniziativa del direttore di rete Franco Di Mare ma ha espresso il suo grande rammarico. ... Leggi su kontrokultura

davidemaggio : Franco Di Mare: «Ho sostituito Sottile per valorizzare gli interni». Ma ad Agorà arriva l’esterna Costamagna ?????? - Lorejournalist : Colè pensace... in corsa ... famo riposaà un po’ Pigi e diamo un programmino a Salvuzzo (Salvo Sottile ) Che Pigi q… - VirgilioZanni : RT @Pinucci63757977: Franco Di Mare per farci risparmiare ha licenziato l'esterno Salvo Sottile che aveva 1 milione di spettatori ma poi pr… - Giulio_Tv : @salvosottile Avere un fuoriclasse come Salvo Sottile in scuderia e non farlo correre non mi sembra molto logico. N… - magicaGrmente22 : Se vuoi lavorare in rai ... Salvo Sottile fatto fuori da Rai3 perché 'esterno'. La risata amara e l'arrivo della C… -