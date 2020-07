Salvini risponde ad Azzolina: «Sfida in tv? Quando vuole e dove vuole» (Di venerdì 17 luglio 2020) Dopo gli attacchi arrivati dal leader della lega, che l’aveva accusata di mettere un milione di bambini fuori dalla scuola a settembre, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina aveva detto che lo avrebbe Sfidato in tv. «Quando vuole e dove vuole», ha risposto Salvini da Matera. «Da genitore – ha aggiunto – sono al fianco di genitori, insegnanti, presidi, sindaci e studenti che ancora non hanno capito che cosa succederà nella scuola. Abbiamo – ha continuato Salvini – un ministro evidentemente incapace di svolgere il suo ruolo». Azzolina: «La scuola riaprirà a settembre» «Salvini? Lo ... Leggi su open.online

