Recensione Realme X50: ideale per iniziare con il 5G (Di venerdì 17 luglio 2020) Potrebbe essere il primo 5G da acquistare, quello che permette di entrare nel mondo della rete mobile veloce senza dover pagare una tassa d’ingresso. Il Realme X50 punta infatti alla sostanza, confezionando un prodotto dalle caratteristiche tecniche valide, senza eccessi ma senza neppure troppi compromessi. Il punto di forza è il prezzo che lo colloca nella fascia medio-bassa del mercato, quindi accessibile ai più. Esteticamente è prodotto gradevole con il Gorilla Glass a coprire sia il display che la back cover e con due colorazioni intriganti: Ice Silver e Jungle Green. I bordi della scocca in metallo arrotondati e lo schermo piatto lo rendono un prodotto dal look piuttosto comune, ma nel complesso non appare un telefono da primo prezzo, anche se la cornice non è sottilissima, specialmente nella parte inferiore. Non è neppure ... Leggi su wired

Realme X3 SuperZoom è la nuova chicca dell'azienda orientale, nata da una costola di Oppo, tramite la quale stanno cercando di invadere la fascia media del mercato della telefonia mobile, forse una de ...

Negli ultimi mesi realme si è dimostrata piuttosto prolifica nel lanciare diversi modelli di smartphone in grado di coprire diverse fasce di utilizzo e di prezzo, mantenendo invariati l'ottimo rapport ...

