Psiche bambini | opuscoli per sensibilizzare sul tema

In tutto il mondo tra il 10 e il 20% della popolazione è interessata da una patologia psichica già in età infantile

Per questo l'Università delle scienze applicate di Zurigo (ZHAW) ha creato opuscoli per sensibilizzare sul tema. «Spesso i bambini esprimono una sofferenza psichica lamentando un dolore fisico. Questo ...

Come in una gabbia il libro sul mutismo selettivo dei Bambini di Torey Hayden

Un silenzio dietro cui si trincerano i bambini che prende il nome di mutismo selettivo, una dottoressa in cerca di risposte e pronta a tutto per aiutarli. Ecco riassunto in due righe il libro Come in ...

