Palermo: spaccio di droga, denunciato un giovane gambiano (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - I Finanzieri del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, nell'ambito dei controlli svolti quotidianamente nell'aerea metropolitana per la prevenzione e repressione dei traffici illeciti, hanno fermato, in prossimità della Stazione Centrale, un cittadino extracomunitario in quanto trovato in possesso di circa 22 grammi di marijuana. In particolare le Fiamme Gialle, grazie anche all'intervento dell'unità cinofila "Mia", hanno rinvenuto, ben occultato tra gli indumenti all'interno di una busta di plastica, un involucro contenente la sostanza stupefacente. I militari operanti hanno proceduto, quindi, a denunciare il responsabile, un cittadino originario del Gambia - J.B. Di 20 anni- alla locale Procura della Repubblica per spaccio di sostanze stupefacenti e a sequestrare ... Leggi su liberoquotidiano

