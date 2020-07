Linea verde: Salerno e la sua provincia protagoniste su Rai Uno (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Rai Uno accende i riflettori su Salerno e provincia dedicando una puntata della fortunata trasmissione Linea verde alle ricchezze di un territorio unico al mondo. L’appuntamento in tv con Salerno e la sua provincia è in programma domani sabato 18 luglio alle ore 12.25 su Rai Uno. Immagini spettacolari, storie inedite, interviste ed approfondimenti condurranno lo spettatore alla scoperta di un mondo d’emozioni dalla Costa d’Amalfi al Cilento passando per la Città della Scuola Medica Salernitana. La platea televisiva potrà così apprezzare le eccellenze enogastronomiche, ammirare l’arte e la storia, immergersi in una natura incontaminata. “La campagna ... Leggi su anteprima24

