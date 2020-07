Le pagelle del Benevento – Sau implacabile, Rillo perfetto al cross (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Due gol di Sau e la magia di Kragl su punizione consentono al Benevento di tornare alla vittoria sul Livorno ultimo in classifica. Le pagelle dei giallorossi dopo la gara del Vigorito: Montipò 7: Compie almeno quattro interventi dall’alto tasso di difficoltà che lasciano pensare a una clean sheet sudatissima, ma il rigore gli rovina i piani. Murilo lo spiazza. Maggio 6: Non ha la solita velocità e infatti Porcino ne approfitta più di una volta conquistando il fondo e rendendosi spesso pericoloso. Barba 6,5: Gara attenta da centrale di difesa al fianco di Caldirola. Interventi puliti e buon tempismo. Caldirola 6,5: Murilo è un cliente scomodo e la fa franca in più occasioni. Ruvido come al solito, prova anche la via del gol su punizione ma ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : pagelle del Le pagelle del Pescara - Bettella e Memushaj su tutti, bene anche Clemenza TUTTO mercato WEB LIVE TS - CROTONE vs SALERNITANA: è finita in parità

51'st Fine del match. Crotone-Salernitana si chiude sull'1-1. Grazie per averci seguito. Continuate a visitare il nostro sito per cronaca, interviste, pagelle e top & flop. 47'st Messias tenta dalla ...

Pagelle Reggio Audace-Novara 2-1, voti e tabellino playoff Serie C 2019/2020

Nel primo tempo i gol di Kargbo e Buzzegoli, mentre nella ripresa Spanò punisce Lanni e mette fine al sogno del Novara, cui ritorno nel campionato cadetto è rimandato almeno al prossimo anno. REGGIO ...

