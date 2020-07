Inter, molto più Sanchez del gelido Eriksen (Di venerdì 17 luglio 2020) Lo scudetto più conteso degli ultimi anni potrebbe decidersi tra domenica e lunedì: l'Inter andrà a Roma, per affrontare la squadra di Fonseca , tre vittorie consecutive,, mentre la Juve , il giorno ... Leggi su corrieredellosport

borjavalero20 : Bravi ragazzi! Vittoria meritata e molto importante per la classifica! #avanti ???? #ForzaInter #Spallinter @Inter… - Inter : ?? | OCCASIONE 27' - #Sanchez raccoglie un rinvio impreciso di Letica e prova a sorprenderlo dalla grande distanza:… - diegogodin : Contento por mi primer gol con el Inter y por volver al camino de la victoria!!! Sono molto contento per il mio pri… - SaeedSolointer : RT @borjavalero20: Bravi ragazzi! Vittoria meritata e molto importante per la classifica! #avanti ???? #ForzaInter #Spallinter @Inter @SerieA… - deatoffees : @UnUltras No forse non ho chiarito il concetto, che #conte possa aver sbagliato qualche acquisto ci stà e ci manche… -