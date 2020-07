Il vertice dei vertici, inizia la riunione europea in cui si decide il nostro futuro (e quello di Conte) (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio)Oggi e domani i leader dell’Unione europea si riuniscono a Bruxelles per un Consiglio europeo straordinario, l’obiettivo è definire il piano per la ripresa in risposta alla crisi Coronavirus e il nuovo bilancio pluriennale. Mercoledì Giuseppe Conte ha riferito sia alla Camera che al Senato sugli obiettivi dell’Italia. Il premier ha detto che l’intesa sul Recovery Fund deve essere trovata entro luglio e che va evitato ogni compromesso al ribasso. Allargando la finestra temporale, il premier ha preparato l’opinione pubblica al mancato raggiungimento di un accordo completo in questo vertice. Ieri Conte è stato di nuovo dal presidente francese Emmanuel Macron, tappa finale di un tour europeo che l’ha visto incontrare tutti ... Leggi su open.online

PaoloGentiloni : Oggi il vertice dei paesi europei sulla proposta della Commissione #NextGenerationEu. Coraggio, ambizione, unità. E… - ilfoglio_it : Come l’Italia arriva al vertice europeo. Si comincia oggi il negoziato per il salvataggio post Covid. Orari, propos… - bordomichele : Questo è Geert Wilders. In #Europa è un alleato di #Salvini. Ecco cosa sosteneva ieri con un cartello durante il ve… - AndreaMarcucci : RT @PaoloGentiloni: Oggi il vertice dei paesi europei sulla proposta della Commissione #NextGenerationEu. Coraggio, ambizione, unità. E un… - buronjek : RT @tg2rai: Il vertice dei 27 capi di Stato e di governo che si riuniscono dopo 5 mesi a #Bruxelles. Le trattative sugli aiuti europei dopo… -