Gianluca Callipo, ex sindaco di Pizzo torna in libertà (Di venerdì 17 luglio 2020) Iinchiesta Rinascita-Scott, la decisione è stata presa dalla sesta sezione penale della Cassazione, che accogliendo il ricorso presentato dagli avvocati di Callipo ha annullato senza rinvio l'ordinanza di custodia cautelare in carcere Leggi su repubblica

cronaca_news : Gianluca Callipo, ex sindaco di Pizzo torna in libertà - ilVizzarro : Rinascita-Scott, Gianluca Callipo torna in libertà #Calabria #calabrianotizie - TgrRai : Torna in libertà dopo quasi sette mesi di carcere a #Cosenza Gianluca Callipo, ex sindaco di Pizzo,#ViboValentia, e… - GiuseppMercurio : Rinascita-Scott, torna libero il sindaco di Pizzo Gianluca Callipo - citynowit : “L'ho ha deciso la Cassazione ” -