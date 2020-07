Gattuso striglia il Napoli: «Così non va bene. Non voglio sentir parlare di mancanza di stimoli» (Di venerdì 17 luglio 2020) L’atteggiamento assunto dal Napoli nella partita contro il Bologna non è piaciuto a Rino Gattuso, che non ne ha fatto mistero nelle dichiarazioni immediatamente successive al match. Ieri, scrive il Corriere dello Sport, il tecnico ha parlato alla squadra, a Castel Volturno. Non sopporta vedere l’appagamento generato dalla conquista della Coppa Italia e dalla qualificazione in Europa League. Ai suoi ragazzi ha ribadito: «Così non va bene». L’allenatore è preoccupato soprattutto in vista del match contro il Barcellona, tra 22 giorni. “Certi cali sono pericolosi quando dietro l’angolo c’è un appuntamento fondamentale, cruciale anche per raccontare all’Europa che il Napoli può giocarsela con tutti a testa ... Leggi su ilnapolista

Il Napoli, nel primo tempo contro il Bologna, ha segnato e controllato il match. La strigliata di Gattuso. Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN al t ...

Napoli - L'uomo simbolo della deludente prestazione del Napoli a Bologna è stato Arek Milik, che è riuscito a fare addirittura peggio dei suoi compagni di squadra, in una partita giocata molto male ne ...

