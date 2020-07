Foggia, terribile schianto tra due auto: tra le vittime una bambina (Di venerdì 17 luglio 2020) Giornata drammatica sul fronte degli incidenti stradali, sono 3 nel giro di poche ore e tutti in Puglia. In uno di questi, ha perso la vita una bambina di meno di 10 anni, con numerose altre persone ferite. Drammatico anche il bilancio nel barese, dove un auto si è scontrata contro un tir. schianto a Foggia, morta una bambina L’incidente avvenuto in provincia di Foggia è riportato da numerose fonti locali. Tutto è accaduto sulla provinciale 110, tra i paesi di Ordona e Orta Nuova nella provincia pugliese. Qui, si sono tragicamente scontrate due auto, una Fiat Punto e una Brava. A bordo della prima viene riportata una famiglia originaria di Carapelle (Foggia), tra cui la vittima, una bambina di 8 o 9 ... Leggi su thesocialpost

fanpage : Terribile incidente stradale, morta una bambina di 9 anni #17luglio - immediatonet : Terribile schianto a Stornara, auto perde il controllo e finisce contro cancello abitazione. Ferito grave trasporta… -

Ultime Notizie dalla rete : Foggia terribile Foggia, terribile incidente frontale sulla SS110: morta una bambina di 9 anni Fanpage.it Foggia, terribile incidente frontale sulla SS110: morta una bambina di 9 anni

Una bambina di 9 anni di Carapelle (provincia di Foggia) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la provinciale 110 che collega Ordona ad Orta Nova. Nell'incidente sono ...

Terribile schianto a Stornara, auto perde il controllo e finisce contro cancello abitazione. Ferito grave trasportato al Policlinico di Foggia

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SP 88 che collega Stornara a Stornarella, l’incidente sarebbe avvenuto in prossimità dell’ingresso nella cittadina di Stornara, dove un ...

Una bambina di 9 anni di Carapelle (provincia di Foggia) ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio lungo la provinciale 110 che collega Ordona ad Orta Nova. Nell'incidente sono ...Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina sulla SP 88 che collega Stornara a Stornarella, l’incidente sarebbe avvenuto in prossimità dell’ingresso nella cittadina di Stornara, dove un ...