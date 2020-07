Finisce nella buca di un cantiere e muore. Aveva solo 10 anni: famiglia distrutta dal dolore (Di venerdì 17 luglio 2020) Un bambino di dieci anni è morto dopo essere caduto nella buca di un cantiere in Scozia. Il ragazzino, che si chiamava Shea Ryan, è stato scoperto a Drumchapel (località di Glasgow, ndr) poco prima delle 22:00 di ieri sera. Il bambino è stato subito portato in ospedale, ma ogni tentativo di salvargli la vita … L'articolo Finisce nella buca di un cantiere e muore. Aveva solo 10 anni: famiglia distrutta dal dolore NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

emergenzavvf : Precipita con la sua minicar in una scarpata e finisce sul tetto di un capannone industriale: salvato nella notte d… - TwBeautiful : RT @Camilla_5thFrog: Ho fatto tardi... Ho acceso tv alle 14:06. Secondo la programmazione, ancora in tempo perchè la puntata finisce alle 1… - Camilla_5thFrog : Ho fatto tardi... Ho acceso tv alle 14:06. Secondo la programmazione, ancora in tempo perchè la puntata finisce all… - elenoirebartoli : @govtohell @MoriteDiFame @Pandemonio___ @johnlockindie Si, tesoro. Significa trasgredire. Avere un rapporto omosess… - tvoggi : SORPRESO A CEDERE DOSE DI STUPEFACENTE, 57ENNE FINISCE IN MANETTE Nella giornata di ieri, personale della Squadra V… -

Ultime Notizie dalla rete : Finisce nella Scontro sulla statale 16 a Montenero: auto finisce nella cunetta, 2 feriti Vasto Web Mose, l’ennesima criticità: infiltrazioni d’acqua nelle gallerie

Cento milioni almeno il costo per riparare i tanti guasti ancora irrisolti delle dighe, aspettando le vere prove con mare mosso VENEZIA. Infiltrazioni d’acqua nei cassoni sotto la laguna. Un fenomeno ...

Verstappen: "Sto dando il mio massimo, ma Mercedes è dominante"

Il pilota olandese della Red Bull riconosce i meriti agli avversari e aggiunge: "Non possiamo fare altro che continuare a lavorare. La RB16 è migliorata, ma possiamo fare di meglio". L'arrendevolezza ...

Cento milioni almeno il costo per riparare i tanti guasti ancora irrisolti delle dighe, aspettando le vere prove con mare mosso VENEZIA. Infiltrazioni d’acqua nei cassoni sotto la laguna. Un fenomeno ...Il pilota olandese della Red Bull riconosce i meriti agli avversari e aggiunge: "Non possiamo fare altro che continuare a lavorare. La RB16 è migliorata, ma possiamo fare di meglio". L'arrendevolezza ...