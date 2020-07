F1 Ungheria 2020, Prove Libere - Diretta esclusiva Sky Sport (Di venerdì 17 luglio 2020) La vera Ferrari della Formula 1 (Diretta esclusiva Sky Sport) che riparte dopo l'emergenza coronavirus «si vedrà solo in Ungheria». Così avevano detto gli uomini del Cavallino poco prima del via del Gran Premio d'Austria e questo aspettano e sperano soprattutto i tifosi della Rossa in vista della terza gara della stagione che si correrà all'Hungaroring ad una trentina di chilometri da Budapest. Un circuito dove è difficilissimo sorpassare e dove le qualifiche... Leggi su digital-news

