Due positivi al Coronavirus in Formula 1: l’annuncio della Federazione (Di venerdì 17 luglio 2020) Due casi positivi di Coronavirus in Formula 1 in Ungheria su 5mila tamponi effettuati. E’ la Federazione ad annunciarlo in un comunicato. I dettagli Due casi positivi al Coronavirus in Formula 1. E’ quanto si legge in una nota della FIA, la Federazione Internazionale che spiega come siano stati effettuati quasi 5mila tamponi tra piloti e personali delle scuderie. Due sono risultati positivi. Non si conoscono i nomi, tantomeno le scuderie di appartenenza ma pare che i due non fossero presenti in Austria. Sono stati subito messi in isolamento ed attivate tutte le procedute come impone il protocollo. La FIA, si legge nella nota, ha comunicato la situazione per la trasparenza. Questo articolo ... Leggi su bloglive

