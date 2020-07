Di Maio: no Sansa candidato in Liguria di M5s-Pd. Crimi: avanti con lui (Di venerdì 17 luglio 2020) Scricchiola l'alleanza che Pd, Cinquestelle e Leu avevano trovato sull'aspirante governatore della Liguria, ma il capo politico del MoVimento cerca di sedare le fibrillazioni e smentisce divisioni Leggi su tg.la7

ilfoglio_it : Sansa senza senso. Ora è il Pd di Orlando l'unico a difendere la candidatura del giornalista del Fatto. Il vertice… - repubblica : 5S, Di Maio stoppa Sansa e il patto col Pd in Liguria: “Lui ci ha remato contro” - MarceVann : RT @AntonioAle57: nuove vette dei bufalari repubblichini. prima si inventano che Di Maio e Grillo non vorrebbero Sansa e che la sua candida… - demian_yexil : RT @francotaratufo2: Liguria, Grillo e Di Maio stoppano la candidatura di Sansa alla Regione e rompono il patto M5S-Pd A mettere il veto s… - albertoacciarit : Liguria, Crimi contro Di Maio: 'Sansa vada avanti. No problemi su candidatura' MANDATE VIA DI MAIO DAL M5S LO HA… -