De Luca: “Zingaretti è andato a fare un brindisi e si è beccato il Covid, Dio esiste”. Critiche da alcuni dem, lui precisa: “Battuta, gli voglio bene” (Di venerdì 17 luglio 2020) “Abbiamo anticipato di 20 giorni le misure prese poi dal Governo, anticipato decisioni prese dal Nord con grande ritardo. Ci ricordiamo alcune frasi come ‘Milano non si fermà, ‘Bergamo non si ferma’. Un segretario di partito, che è anche un mio amico, è andato a fare un brindisi, ma siccome Dio c’è ha beccato il Covid“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervistato da Bruno Vespa nel corso della convention dell’Alis in corso a Sorrento, in provincia di Napoli. Una frase fuori dalle righe, nello stile tipico di De Luca, questa volta però diretta contro il suo segretario. Per questo nel Pd, lo stesso partito di De Luca, non tutti hanno ignorato ... Leggi su ilfattoquotidiano

