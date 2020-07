Crisi manutenzioni aerei, i sindacati: Contributi per fronteggiare l’emergenza (Di venerdì 17 luglio 2020) Da Atitech ogni sforzo possibile per tutelare i lavoratori. I sindacati: “chiediamo intervento del governo per scongiurare un rischio per 512 lavoratori e delle famiglie da essi rappresentate”. Il settore delle manutenzioni per aerei è tra i più colpiti dalla Crisi economica legata al Coronavirus. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto aereo … Leggi su 2anews

Fase 3: crisi manutenzione aerei, sindacati a governo 'contributi per emergenza'

Il settore delle manutenzioni per aerei è tra i più colpiti dalla crisi economica legata al Coronavirus. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti e Ugl Trasporto aereo scrivono al Governo e chie ...

