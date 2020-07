Controlli a tappeto sui monopattini elettrici: 300 multe in un mese, arriva il 'prontuario' (Di venerdì 17 luglio 2020) Trecento multe nell'ultimo mese: stretta della polizia locale sui monopattini elettrici, visto anche il successo del servizio di noleggio dei mezzi a due ruote. In particolare le sanzioni, come ... Leggi su baritoday

bimbosumero : #scuola caro #sinopoli allora facciamo controlli a tappeto sulle dichiarazioni delle p.iva visto che abbiamo un'eva… - diegorispoli : ?? #barilive #news Controlli a tappeto sui monopattini elettrici: 300 multe in un mese. Arriva il 'prontuario'… - BariLive : Bari: Controlli a tappeto sui monopattini elettrici: 300 multe in un mese. Arriva il 'prontuario' - baritoday : Controlli a tappeto sui monopattini elettrici: 300 multe in un mese, arriva il 'prontuario' - fontanabuona : Controlli a tappeto sui giovani a “Santa” -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli tappeto Controlli a tappeto a Librino, scoperti 5 guardiani con il reddito di cittadinanza BlogSicilia.it Roma, ‘cucina da incubo’, numerose feci di topo e alimenti senza tracciabilità: chiuso un noto ristorante

Gli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, nella serata di mercoledì scorso, unitamente agli agenti del Reparto Mobile, agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e a isp ...

Controlli a tappeto nelle stazioni dell'Isola, denunciati due ladri minorenni

Duecentosettantasei persone identificate, 29 stazioni controllate e due persone denunciate: questo il bilancio dell'operazione "Rail Safe Day" del 14 luglio, che ha visto impegnati 37 operatori del Co ...

Gli agenti del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli, nella serata di mercoledì scorso, unitamente agli agenti del Reparto Mobile, agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Lazio e a isp ...Duecentosettantasei persone identificate, 29 stazioni controllate e due persone denunciate: questo il bilancio dell'operazione "Rail Safe Day" del 14 luglio, che ha visto impegnati 37 operatori del Co ...