Consiglio europeo sulle misure economiche post-Covid, Sassoli: 'Ue non è un bancomat' | Rutte: 'Accordo difficile' (Di venerdì 17 luglio 2020) Prende il via a Bruxelles il Consiglio europeo sui fondi per la ripresa post-Covid . 'Forte intesa' tra Italia e Francia nella direzione di una 'risposta ambiziosa' e immediata. Scontro con l'Olanda, ... Leggi su tgcom24.mediaset

GiuseppeConteIT : Al via i lavori del Consiglio europeo straordinario #EUCO. Un breve aggiornamento da Bruxelles ?? - M5S_Europa : #Mattarella indica la strada da seguire domani in sede di Consiglio europeo: serve un accordo ambizioso. I cediment… - Palazzo_Chigi : Le Comunicazioni del Presidente @GiuseppeConteIT in vista del Consiglio europeo. ?? In diretta dal Senato - christianrocca : RT @Linkiesta: Per stimolare le assunzioni, Macron ha promesso un «dispositivo di esonerazione dei contributi per i giovani» sotto i 25 ann… - Majden3 : RT @GiuseppeConteIT: Al via i lavori del Consiglio europeo straordinario #EUCO. Un breve aggiornamento da Bruxelles ?? -