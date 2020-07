Caldoro e il ‘sistema De Luca’: “In Regione logiche da clan, io punto al voto libero” (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Sta mano po esse fero e po esse piuma, raccontava uno straordinario Mario Brega in ‘Bianco, Rosso e Verdone’. E la mano di Stefano Caldoro, oggi alla prima uscita pubblica nel Sannio da candidato presidente della Regione, ci va già pesante quando si parla di Vincenzo De Luca: “Io oggi sono a Benevento per presentare la coalizione. E la nostra è un’alleanza politica. Dall’altra parte, invece, vedo solo il Pd e Italia Viva, con il partito di Renzi che qui si è specializzato nel raccattare candidati da ogni parte, come fossimo al mercato. Poi ci sono le liste degli assessori, con una spaventosa sovrapposizione tra impegni di governo e interessi di parte. Una logica da sistema di potere che non mi è mai appartenuta. Né mai mi ... Leggi su anteprima24

MicheleGubitosa : Valeria Ciarambino è la candidata del @MoVimento 5 Stelle in Regione Campania e si schiera contro quel sistema di p… -

Ultime Notizie dalla rete : Caldoro ‘sistema