Cagliari-Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di venerdì 17 luglio 2020) Prove di futuro, prove d’Europa. Cagliari e Sassuolo si affrontano sabato 18 luglio alle 19:30 in uno dei tre anticipi validi per la trentaquattresima giornata di Serie A. I padroni di casa, reduci dalla pesante scoppola subita a Marassi con la Samp, cercano di finire al meglio un campionato in cui la salvezza è stata già raggiunta. I neroverdi invece cullano ancora il sogno di un posto nella prossima Europa League e nonostante i sei punti di ritardo dal Milan vogliono continuare ad alimentarlo. Le scelte del Cagliari Gli uomini di Zenga, che hanno costruito la propria classifica soprattutto tra le mura amiche, si ripresentano con col consueto 3-5-2. L’attacco è formato dalla collaudata coppia Joao Pedro-Simeone. Birsa e Rog costituiscono la cerniera di centrocampo e la fonte da cui far partire ... Leggi su sport.periodicodaily

