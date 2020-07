Anticipazioni Temptation Island: Antonella Elia in Lacrime e Falò di Confronto! (Di venerdì 17 luglio 2020) Nella prossima puntata di Temptation Island non mancheranno clamorosi colpi di scena. Dalle Anticipazioni sul reality condotto da Filippo Bisciglia, infatti, si apprende che le quattro coppie ancora sull’isola saranno alla resa dei conti. Antonella Elia scoppierà in Lacrime per Pietro, mentre Lorenzo Amoruso sarà particolarmente infuriato contro Manila Nazzaro. Ecco tutti i dettagli. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island anche nella prossima puntata sarà ricco di colpi di scena. Nel reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia infatti sono rimaste solo 4 coppie e, secondo le Anticipazioni, ci saranno Lacrime, falò di confronti e dure rese dei conti in quanto tutti i ... Leggi su gossipnews.tv

