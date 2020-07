Almanacco del 17-07-2020 ore 07:30 (Di venerdì 17 luglio 2020) Almanacco del giorno venerdì 17 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Marcellina vergine marcelliana diminutivo di Marcello nome di origine latina ispirato al Dio Marte è il significato di sacro a Marte sono una pioggia di Milva Camilla Parker bowles Anche la Merkel e noi andiamo a fare gli auguri Se non ricordo male alla nostra Micol Tanti auguri Micol auguri anche a Roberta a Giulia Michelangelo Roberto e Lucia per ragazzi ma siete anche Siete tantissimi oggi è qui si cresce a non finire tantissimi ma tantissimi auguri a ciascuno di voi bellissimo oggi è una giornata piena e non come dicevauno è Roger e venerdì 17 ma noi è che cosa ce n’è tange niente andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo perché il 17 luglio del 1334 il giovane Giotto inizio lavori per la torre ... Leggi su romadailynews

GROSSETO – Venerdì 17 luglio, sant’Alessio, il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 20.51. Accadeva oggi: 180 – Dodici abitanti di Scillium, nel Nord Africa, vengono giustiziati in quanto cristiani: s ...

L’almanacco del Giunco: il 16 luglio è aperto il traforo del Monte Bianco e parte l’Apollo 11

GROSSETO – Giovedì 16 luglio, beata vergine Maria del Carmelo, il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.51. Accadeva oggi: 622 – Inizio del calendario islamico, in connessione all’Egira effettuata d ...

