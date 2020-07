Acer: vinti ben 11 Red Dot Awards per il design (Di venerdì 17 luglio 2020) Acer ottiene 11 Red Dot Awards per il design dei prodotti. La gaming chairPredator vince anche il premio Innovation I prodotti del colosso taiwanese Acer ricevono il riconoscimento internazionale per l’eccellenza e l’innovazione nel design in diverse categorie, tra cui quattro nella gamma gaming Predator, tre nella gamma ConceptD e due per i notebook thin-and-light. Ricordiamo per chi non dovesse saperlo, che il Red Dot Award è un riconoscimento a livello internazionale che premia le aziende innovative, elogia l’eccellenza nella progettazione e, in definitiva, riconosce i precursori delle tendenze future. Una giuria internazionale di esperti di design con background differenti valuta ogni prodotto per le sue ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : Acer vinti Acer: vinti ben 11 Red Dot Awards per il design tuttoteK Acer: vinti ben 11 Red Dot Awards per il design

Il Thronos Air Predator ha vinto anche il Red Dot Innovation Products Award ... da inserti blu e verde acqua e da tasti con retroilluminazione RGB singola. Notebook Acer Swift 5 L’ultra portatile Acer ...

Acer Swift 3 2020 alla prova, il display 3:2 è davvero uno spettacolo

Il portatile Acer Swift 3 mette a disposizione un pannello da 13,5 ... e gli uffici di grandi dimensioni Ottenere 1 petabyte con consumi di 500 W: la sfida (vinta) di Toshiba Leica M10-R: ecco la ...

Il Thronos Air Predator ha vinto anche il Red Dot Innovation Products Award ... da inserti blu e verde acqua e da tasti con retroilluminazione RGB singola. Notebook Acer Swift 5 L’ultra portatile Acer ...Il portatile Acer Swift 3 mette a disposizione un pannello da 13,5 ... e gli uffici di grandi dimensioni Ottenere 1 petabyte con consumi di 500 W: la sfida (vinta) di Toshiba Leica M10-R: ecco la ...