Uccise la fidanzata in Sardegna. Confermati 30 anni di pena (Di giovedì 16 luglio 2020) Dimitri Fricano nel 2017 Uccise la fidanzata Erika Preti, di 28 anni, con 57 coltellate durante le vacanze a San Teodoro. La corte d'assise di Sassari conferma la condanna in primo grado Leggi su repubblica

cronaca_news : Uccise la fidanzata in Sardegna. Confermati 30 anni di pena - AdaAdele88 : RT @MediasetTgcom24: Uccise la fidanzata durante vacanza in Sardegna: confermati 30 anni #DimitriFricano - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Trent'anni di carcere. La Corte d'assise d'appello di Sassari ha confermato la condanna per omicidio nei confronti di Di… - ultimenotizie : Trent'anni di carcere. La Corte d'assise d'appello di Sassari ha confermato la condanna per omicidio nei confronti… - iconanews : Uccise fidanzata, confermati 30 anni -