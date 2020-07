Torino, Vagnati: «Genoa? Mi basterebbe vincere, oggi non mi interessa la prestazione» (Di giovedì 16 luglio 2020) Il responsabile dell’area tecnica del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match casalingo contro il Genoa. Ecco le dichiarazioni del dirigente granata: GABBIADINI – «Abbiamo da giocare una partita talmente importante che parlare di mercato adesso è meglio evitare. Gabbiadini è un ottimo calciatore ma non ci stiamo pensando più di tanto. Siamo concentrati a finire la stagione nel miglior modo possibile». CAMPIONATO Torino – «Se in questo momento abbiamo questa classifica vuol dire che ci meritiamo questo perché penso sempre che, verso la fine ... Leggi su calcionews24

Fprime86 : RT @DiMarzio: #Torino, Vagnati tra calciomercato (Gabbiadini) e calcio giocato (l'esclusione di Izzo contro il Genoa): le sue parole nel pr… - sportface2016 : #SerieA | #Torino, le parole del responsabile dell'area tecnica Davide #Vagnati - Pall_Gonfiato : #Torino: le parole del ds Davide #Vagnati alla vigilia del match contro il #Genoa - Lore2261984 : RT @DiMarzio: #Torino, Vagnati tra calciomercato (Gabbiadini) e calcio giocato (l'esclusione di Izzo contro il Genoa): le sue parole nel pr… - DiMarzio : #Torino, Vagnati tra calciomercato (Gabbiadini) e calcio giocato (l'esclusione di Izzo contro il Genoa): le sue par… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Vagnati Torino, Vagnati su Gabbiadini: "Ottimo calciatore, ma per adesso non ci pensiamo" TUTTO mercato WEB Torino, Vagnati: «Genoa? Mi basterebbe vincere, oggi non mi interessa la prestazione»

Il responsabile dell’area tecnica del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica del Torino, ha parlato ...

Torino, Vagnati: “Gabbiadini? Non è giusto parlare di mercato prima di una gara importante”

“Torino interessato a Gabbiadini? Parlare oggi di mercato non e’ giusto perché abbiamo una partita troppo importante da affrontare. Gabbiadini e’ un ottimo calciatore ma siamo concentrati sul presente ...

Il responsabile dell’area tecnica del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnica del Torino, ha parlato ...“Torino interessato a Gabbiadini? Parlare oggi di mercato non e’ giusto perché abbiamo una partita troppo importante da affrontare. Gabbiadini e’ un ottimo calciatore ma siamo concentrati sul presente ...