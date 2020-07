Torino-Genoa: granata in vantaggio grazie al gol di Bremer, è 1-0 (VIDEO) (Di giovedì 16 luglio 2020) Al 32′ si sblocca la gara dello Stadio Olimpico Grande Torino, valida per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Genoa in svantaggio a causa del gol di Bremer, che sul corner battuto da Verdi è il più lesto ad avventarsi sulla palla e a battere Perin, siglando quindi la rete del vantaggio dei granata. Terzo gol in campionato per il brasiliano, Torino avanti 1-0. In alto il VIDEO del gol. Leggi su sportface

