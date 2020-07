Temptation Island, falò di confronto Ciavy e Valeria: la coppia è scoppiata, ecco come è andata (Di giovedì 16 luglio 2020) Un falò di confronto molto movimentato e turbolento quello tra Ciavy e Valeria. Il 35enne di Ladispoli, dopo aver visto il video del bacio tra la sua fidanzata Valeria e il single Alessando, ha chiesto a Filippo Bisceglia il falò di confronto immediato. Valeria, intanto, nel villaggio delle fidanzate sta affrontando ancora i suoi profondi dubbi sulla loro relazione. Dopo lunghi minuti di riflessione la 27enne romana decide di presentarsi al confronto con Ciavy. Il falò di confronto Subito gli animi si scaldano, il 35enne parte all’attacco insultando la fidanzata: “Ma non ti vergogni? Non ti fai schifo?” sono le sue prime parole. Da lì Ciavy è come un ... Leggi su ilcorrieredellacitta

