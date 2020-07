Supplenze, procedura digitalizzata per le nuove graduatorie: ecco come funziona (Di giovedì 16 luglio 2020) Addio alla carta. Dopo vent’anni di assegnazione delle cattedre attraverso la consueta burocrazia, il ministero dell’Istruzione ha deciso di digitalizzare la procedura per la formazione delle graduatorie provinciali per l’assegnazione delle Supplenze. Una decisione che renderà più rapida la distribuzione dei posti che restano vuoti dopo le assunzioni di ruolo, a garanzia di un migliore avvio dell’anno scolastico. Ma non solo. Il Miur ha scelto di rinnovare la valutazione dei titoli di studio valorizzando, ad esempio, il dottorato di ricerca. Inoltre verrà creata una “banca dati” dei titoli dei docenti che andrà a costituire il loro portfolio professionale. A dare avvio alla nuova fase è un’ordinanza firmata dalla ministra Lucia Azzolina. “Quella che sta ... Leggi su ilfattoquotidiano

